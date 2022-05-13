Россия заморозила счета посольства Польши в стране

«Естественно, в порядке взаимности по прошествии некоторого времени были заморожены счета посольства Польши в России», — сказал он.
Ранее в этот день Андреев сообщил, что счета российского посольства в Польше заблокированы до 2 сентября.
Российский посол, после попытки оспорить решение прокуратуры, заявил, что «прокуратура стоит на своих совершено абсурдных теориях» в отношении того, что средства со счета посольства якобы могли использоваться для финансирования терроризма.
23 марта Андреев сообщил о получении ноты о высылке 45 дипломатов. Все они, по мнению Варшавы, осуществляли деятельность, несовместимую с занимаемым ими статусом.
В тот же день Польша уже блокировала счета посольства РФ, сообщал Андреев. Он отмечал, что речь идет не о деньгах «олигархов, это деньги посольства». Кроме того, российский посол указывал в этой ситуации на «прямое нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях, которая не разрешает создавать ненормальные условия для деятельности диппредставительств».
По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, которое она озвучила 29 марта, Польша занимается разрушением отношений с РФ.