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15:31 (мск), источник: Известия

Россия заморозила счета посольства Польши в стране

Счета посольства Польши в России были заморожены в качестве ответной меры на аналогичные действия Варшавы, заявил в пятницу, 13 мая, посол России в Варшаве Сергей Андреев в эфире «России 24».

Источник: Reuters

«Естественно, в порядке взаимности по прошествии некоторого времени были заморожены счета посольства Польши в России», — сказал он.

Ранее в этот день Андреев сообщил, что счета российского посольства в Польше заблокированы до 2 сентября.

Российский посол, после попытки оспорить решение прокуратуры, заявил, что «прокуратура стоит на своих совершено абсурдных теориях» в отношении того, что средства со счета посольства якобы могли использоваться для финансирования терроризма.

23 марта Андреев сообщил о получении ноты о высылке 45 дипломатов. Все они, по мнению Варшавы, осуществляли деятельность, несовместимую с занимаемым ими статусом.

В тот же день Польша уже блокировала счета посольства РФ, сообщал Андреев. Он отмечал, что речь идет не о деньгах «олигархов, это деньги посольства». Кроме того, российский посол указывал в этой ситуации на «прямое нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях, которая не разрешает создавать ненормальные условия для деятельности диппредставительств».

По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, которое она озвучила 29 марта, Польша занимается разрушением отношений с РФ.

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