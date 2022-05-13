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20:47 (мск), источник: © РИА Новости

Бибилов назначил референдум по вопросу присоединения Южной Осетии к России

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Действующий президент Южной Осетии Анатолий Бибилов назначил на 17 июля референдум по вопросу вхождения республики в состав России.

Источник: © РИА Новости

В сообщении на сайте президента отмечается, что это решение глава государства принял руководствуясь историческим стремлением народа Южной Осетии к воссоединению с Россией и в соответствии с пунктом 16 статьи 50 конституции Южной Осетии.

«Назначить референдум Республики Южная Осетия по вопросу “Вы поддерживаете объединение Республики Южная Осетия и России?”. Дату проведения референдума назначить на 17 июля 2022 года», — говорится в сообщении со ссылкой на соответствующий указ.

Инаугурация победившего на прошедших в мае выборах президента Алана Гаглоева пройдет после 21 мая. Ранее он заявлял, что «как только наступит время, Южная Осетия будет готова провести референдум по вхождению в Российскую Федерацию».

Москва признала независимость Южной Осетии и Абхазии 26 августа 2008 года. Ранее в том же месяце Россия встала на защиту Южной Осетии от грузинской армии, стремившейся вернуть ее под власть Тбилиси. С тех пор российское руководство не раз заявляло, что признание обеих республик отражает сложившиеся реалии и пересмотру не подлежит.

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