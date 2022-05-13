Шольц исключил признание «навязанного мира» на Украине

«Мы не примем навязанный Украине мир», — подчеркнул он.
Глава германского правительства назвал целью Москвы на Украине «укрепление своего влияния и расширение территории». «Реваншизм и империализм не будут определять реальность в Европе», — пообещал Шольц.
Шольц заверил, что Берлин будет продолжать помогать Киеву, но эта помощь не должна перерасти в военное столкновение между Россией и НАТО.
В пятницу канцлер поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Он указал на ответственность Москвы за ситуацию с продовольствием в мире, призвал к прекращению огня на Украине и назвал «неверным заявление, что там правят нацисты». Путин в свою очередь сообщил Шольцу, что переговоры между Россией и Украиной «по сути, заблокированы Киевом». Он рассказал о «мерах по обеспечению безопасности мирных жителей» и эвакуации гражданских с «Азовстали» в Мариуполе.
Российский лидер заявил о «продолжающихся грубых нарушениях исповедующими нацистскую идеологию боевиками норм международного гуманитарного права».
На совместной пресс-конференции с французским президентом Эмманюэлем Макроном 9 мая Шольц призвал возобновить переговоры между Москвой и Киевом, чтобы они стали «более конкретными» и чтобы договоренности были достигнуты.
Россия с 24 февраля проводит на Украине специальную военную операцию. С тех пор стороны провели несколько раундов переговоров. Последняя очная встреча прошла в Стамбуле 29 марта, на ней украинская делегация передала российской проект документа об урегулировании. Москва в апреле направила Киеву свои предложения. Среди требований, которые российское руководство ранее выдвигало в качестве возможных положений мирного соглашения, — «демилитаризация и денацификация» Украины, ее отказ от вступления в НАТО, признание Киевом Крыма российским, а ДНР и ЛНР — независимыми.
После мартовских переговоров российская сторона не раз заявляла, что Украина отошла от стамбульских договоренностей, а обсуждение зашло в тупик. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк объяснял, что процесс усложнился после событий в Киевской области, Мариуполе, Волновахе.
9 мая помощник президента и глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что переговоры в дистанционном формате не прекращены.