Пентагон: у США есть средства для бесперебойных поставок вооружения Украине до 19 мая

ВАШИНГТОН, 13 мая. /ТАСС/. Сложности с поставками военной помощи США Украине могут начаться с 19 мая, если Конгресс не одобрит выделение нового пакета средств. Об этом заявил в пятницу на брифинге руководитель пресс-службы Пентагона Джон Кирби.
«Если не будет одобрения Конгресса, с 19 мая это начнет сказываться на наших возможностях бесперебойной поставки. Это не значит, что 19 или 20 мая все остановится, но мы хотим иметь подушку безопасности», — сказал он.
«Если мы не получим этих полномочий, то может образоваться “временной пузырь”, когда отправлять будет нечего, и мы хотели бы этого избежать», — добавил Кирби.
Представитель Пентагона отметил, что на оказание военной помощи на период до 19 мая остается еще $100 млн, которые еще не были распределены на конкретные задачи.
В четверг сенатор-республиканец Рэнд Пол выступил против одобрения в ускоренном порядке пакета помощи Украине на сумму почти в $40 млрд.