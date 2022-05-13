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21:54 (мск), источник: ТАСС

Пентагон: у США есть средства для бесперебойных поставок вооружения Украине до 19 мая

По словам руководителя пресс-службы ведомства Джона Кирби, «если Штаты не получат одобрения Конгресса, то может образоваться “временной пузырь”, когда отправлять будет нечего».

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 13 мая. /ТАСС/. Сложности с поставками военной помощи США Украине могут начаться с 19 мая, если Конгресс не одобрит выделение нового пакета средств. Об этом заявил в пятницу на брифинге руководитель пресс-службы Пентагона Джон Кирби.

«Если не будет одобрения Конгресса, с 19 мая это начнет сказываться на наших возможностях бесперебойной поставки. Это не значит, что 19 или 20 мая все остановится, но мы хотим иметь подушку безопасности», — сказал он.

«Если мы не получим этих полномочий, то может образоваться “временной пузырь”, когда отправлять будет нечего, и мы хотели бы этого избежать», — добавил Кирби.

Представитель Пентагона отметил, что на оказание военной помощи на период до 19 мая остается еще $100 млн, которые еще не были распределены на конкретные задачи.

В четверг сенатор-республиканец Рэнд Пол выступил против одобрения в ускоренном порядке пакета помощи Украине на сумму почти в $40 млрд.

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