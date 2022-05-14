Американский сенатор выступил против успеха Украины ценой банкротства США

В четверг Рэнд Пол единолично заблокировал ускоренное принятие сенатом США законопроекта о выделении пакета дополнительной помощи Украине на общую сумму порядка 40 миллиардов долларов. Сенатор выступил против, предложив внести поправку, которая предполагала ужесточение надзора за расходованием этих средств. Лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер отверг эту инициативу.
«Я очень симпатизирую Украине и желаю, чтобы она преуспела, однако я не хочу, чтобы это произошло ценой банкротства нашей страны», — заявил Пол на радиостанции WMAL DC, комментируя свой протест.
Отказ хотя бы одного сенатора приводит к блокировке процесса рассмотрения инициативы в ускоренном формате. Теперь сенаторы рассмотрят законопроект о выделении новой помощи Украине в обычном порядке. Нижняя палата американского конгресса — палата представителей — ранее на текущей неделе одобрила данную инициативу.
Как отмечали в Госдепартаменте США, Вашингтон, рассматривая вопрос о выделении Киеву пакета помощи в этом размере, рассчитывает на скорое разрешение кризиса вокруг Украины.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.