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10:24 (мск), источник: © РИА Новости

МИД не оставит вступление Финляндии и Швеции в НАТО без реакции

ЛЕСНЫЕ ДАЛИ (Московская обл.), 14 мая — РИА Новости. Решение о российской реакции в случае вступления Финляндии и Швеции в НАТО будет приниматься не на эмоциях, последует тщательный анализ, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Источник: © РИА Новости

«Мы примерно представляем, как будут развиваться события, когда членство будет оформлено. Страны НАТО сразу же заявят, что северный фланг очень уязвим, что граница с Россией 1300 км. Теперь граница между НАТО и Россией увеличилась примерно на 1300 км. Эту границу надо защищать, поэтому нужно размещать там дополнительные контингенты сил и так далее», — сказал дипломат.

«Понятно, что это изменение не может остаться без политической реакции, а также без очень тщательного анализа последствий новой конфигурации сил, которая может образоваться в результате очередного расширения альянса. Ясно, что решение не будет приниматься на эмоциях, это будет тщательный и выверенный анализ всех факторов, которые влияют на ситуацию в области безопасности в этом регионе», — сказал он журналистам.

Возникают вопросы, связанные с фактическим отказом Швеции и Финляндии, заявивших о намерении присоединиться к НАТО, от безъядерного статуса, заявил Александр Грушко.

«Кроме того, возникает ряд вопросов, связанных с фактическим отказом этих стран от безъядерного статуса. Хорошо известно, что Финляндия и Швеция были в числе тех государств, которые наиболее активно выступали за запрещение и уничтожение ядерного оружия мира. Но альянс объявил себя ядерным, заявил, что будет оставаться ядерным до тех пор, пока в мире существует ядерное оружие. Эти страны будут участвовать в группе ядерного планирования НАТО», — сказал он журналистам.

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