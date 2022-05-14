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13:49 (мск), источник: Коммерсантъ

Страны G7 договорились усилить санкции против важных секторов экономики России

Страны G7 заявили, что не признают никаких территориальных изменений границ в результате военной операции России. Они продолжат поставлять военную помощь вооруженным силам Украины и оказывать экономическое давление на Россию с помощью санкций. Страны G7 также пообещали устроить процесс отказа от российских энергоносителей.

Источник: РИА "Новости"

«Мы вновь подтверждаем нашу готовность расширять экономическое и политическое давление на Россию, продолжая работать вместе», — сказано в заявлении глав МИД стран G7 по итогам встречи в Германии (цитата по Reuters).

Страны G7 пообещали продолжить вводить новые санкции, в том числе против тех секторов экономики, «от которых Россия особенно зависит».

Согласно заявлению, страны G7 будут дальше работать над введением эмбарго на нефть из России.

Как следует из заявления, страны G7 не признают изменений границ России в результате военной операции на Украине и продолжат поддерживать территориальную целостность Украины, включая принадлежность Крыма, а также любых других областей.

Также страны G7 призвали Китай «не помогать России в ее агрессивной войне», а также в обходе санкций западных стран.

Кроме этого, министры подчеркнули, что военная операция России нанесет вред всей мировой экономики из-за роста цен на продовольствие, энергоносители и горючее.

Также, по их мнению, действия России на Украине могут привести к глобальному голоду.

Ранее издание Der Spiegel сообщило, что G7 также собираются предоставить Украине дополнительное финансирование в размере €30 млрд через различные займы и гранты. По информации издания, решение о выделении средств будет принято на следующей неделе.

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