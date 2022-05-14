Страны G7 договорились усилить санкции против важных секторов экономики России

«Мы вновь подтверждаем нашу готовность расширять экономическое и политическое давление на Россию, продолжая работать вместе», — сказано в заявлении глав МИД стран G7 по итогам встречи в Германии (цитата по Reuters).
Страны G7 пообещали продолжить вводить новые санкции, в том числе против тех секторов экономики, «от которых Россия особенно зависит».
Как следует из заявления, страны G7 не признают изменений границ России в результате военной операции на Украине и продолжат поддерживать территориальную целостность Украины, включая принадлежность Крыма, а также любых других областей.
Кроме этого, министры подчеркнули, что военная операция России нанесет вред всей мировой экономики из-за роста цен на продовольствие, энергоносители и горючее.
Ранее издание Der Spiegel сообщило, что G7 также собираются предоставить Украине дополнительное финансирование в размере €30 млрд через различные займы и гранты. По информации издания, решение о выделении средств будет принято на следующей неделе.