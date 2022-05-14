Лавров заявил об объявленной Западом тотальной гибридной войне

«Трудно прогнозировать, сколько это все продлится, но ясно, что последствия почувствуют все без исключения», — подчеркнул он.
По словам Лаврова, Россия делала все, чтобы избежать прямого столкновения.
Министр иностранных дел России отметил, что заседание проходит в переломное время, когда страна, как в 1917 и 1991 годах, стоит «перед выбором исторического пути». Он указал на то, что внешние обстоятельства меняются с каждым днем «все глубже и шире», и Россия меняется вместе с ними, «делая свои выводы».
Лавров подчеркнул, что «даже в самые мрачные времена Холодной войны» не было такой массовой высылки дипломатов.
Российские диппредставители продолжают выполнять свои профессиональные обязанности, в соответствии с требованием времени, подчеркнул глава МИД.
Теперь никто не застрахован от экспроприации и «государственного пиратства», заключил он. На этом фоне многие страны снижают зависимость от доллара и западных технологий.