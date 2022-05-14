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16:23 (мск), источник: РБК

Лавров заявил об объявленной Западом тотальной гибридной войне

Коллективный Запад объявил России тотальную гибридную войну, Москва принимает брошенный вызов. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров на заседании Совета по внешней и оборонной политике, передает корреспондент РБК. По словам Лаврова, США начали готовить нынешний кризис с момента окончания Холодной войны.

Источник: РИА "Новости"

«Трудно прогнозировать, сколько это все продлится, но ясно, что последствия почувствуют все без исключения», — подчеркнул он.

По словам Лаврова, Россия делала все, чтобы избежать прямого столкновения.

Он добавил, что к санкциям Москве не привыкать, поскольку они были в том или ином виде практически всегда.

Министр иностранных дел России отметил, что заседание проходит в переломное время, когда страна, как в 1917 и 1991 годах, стоит «перед выбором исторического пути». Он указал на то, что внешние обстоятельства меняются с каждым днем «все глубже и шире», и Россия меняется вместе с ними, «делая свои выводы».

Лавров подчеркнул, что «даже в самые мрачные времена Холодной войны» не было такой массовой высылки дипломатов.

Он отметил, что западным странам также не удалось найти предателей среди российских дипломатов, хотя такие попытки предпринимались как внутри России, так и за рубежом.

Российские диппредставители продолжают выполнять свои профессиональные обязанности, в соответствии с требованием времени, подчеркнул глава МИД.

Лавров также заявил, что Запад окончательно подорвал свою репутацию «грабительскими действиями в отношении чужих материальных активов».

Теперь никто не застрахован от экспроприации и «государственного пиратства», заключил он. На этом фоне многие страны снижают зависимость от доллара и западных технологий.

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