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18:10 (мск), источник: ТАСС

Захарова заявила, что мировые цены на продовольствие растут из-за санкций Запада

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Мировые цены на продовольствие растут в результате западных санкций, а не военной спецоперации РФ на Украине. Об этом написала в субботу в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова главы МИД ФРГ Анналены Бербок о том, что из-за ситуации на Украине может наступить глобальный голод.

Источник: РИА "Новости"

«Цены растут из-за санкций, введенных коллективным Западом под напором США. Это если говорить о прямой причине. Непонимание этого — признак либо глупости, либо намеренного введения общественности в заблуждение», — указала Захарова.

По словам дипломата, развал государственности Украины — также дело рук коллективного Запада.

«К нему причастны в том числе предшественники госпожи Бербок, которые не просто вмешивались в ситуацию в этой стране, а моделировали внутреннюю и внешнюю политику Украины в ручном режиме», — подчеркнула она.

Ранее Бербок заявила о сильном росте продовольственных цен из-за действий России на Украине.

По ее мнению, эта «блокада экспорта продовольствия» является сознательной стратегией РФ и становится, таким образом, якобы частью «гибридной войны».

Президент РФ Владимир Путин ранее подчеркивал, что западные санкции в отношении России бьют по экономике тех стран, которые их вводят, а также провоцируют глобальный кризис. По его словам, «продолжение санкционной одержимости» «неминуемо приведет к сложнейшим, труднообратимым последствиям для Европейского союза, для его граждан, а также для беднейших государств, которые уже сталкиваются с рисками голода».

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