Захарова заявила, что мировые цены на продовольствие растут из-за санкций Запада

«Цены растут из-за санкций, введенных коллективным Западом под напором США. Это если говорить о прямой причине. Непонимание этого — признак либо глупости, либо намеренного введения общественности в заблуждение», — указала Захарова.
«К нему причастны в том числе предшественники госпожи Бербок, которые не просто вмешивались в ситуацию в этой стране, а моделировали внутреннюю и внешнюю политику Украины в ручном режиме», — подчеркнула она.
Ранее Бербок заявила о сильном росте продовольственных цен из-за действий России на Украине.
Президент РФ Владимир Путин ранее подчеркивал, что западные санкции в отношении России бьют по экономике тех стран, которые их вводят, а также провоцируют глобальный кризис. По его словам, «продолжение санкционной одержимости» «неминуемо приведет к сложнейшим, труднообратимым последствиям для Европейского союза, для его граждан, а также для беднейших государств, которые уже сталкиваются с рисками голода».