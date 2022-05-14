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18:57 (мск), источник: Lenta.Ru

Турция предложила план эвакуации украинских военных с «Азостали»

Турция предложила направить корабль для эвакуации раненых украинских военных с завода «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом сообщает ТАСС.

Источник: AP 2022

Как сообщил представитель президента Турции Ибрагим Калын, согласно плану, раненых военных должны были доставить в Бердянск, откуда их забрало бы в Стамбул турецкое судно.

Калын также добавил, что обсуждал такой вариант эвакуации с президентом Украины Владимиром Зеленским две недели назад, однако Москва не согласилась на предложенные условия.

В апреле глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал, что оставшиеся на заводе «Азовсталь» в Мариуполе украинские военные просят разрешить им эвакуироваться в Турцию.

«У них в последних просьбах идет эвакуация не в Киев, не на часть, подконтрольную Украине, а они хотят в Турцию. Один из вариантов. Там они хотят разоружиться. Предлагают: “Мы с оружием выйдем, доплывем до Турции, а там разоружимся”. Вот то, что звучит», — сообщил глава ДНР.

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