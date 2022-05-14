Финский министр заявила о готовности к «неприятным действиям России»

«У нас нет никакой паники, мы не боимся. Мы готовимся к любому виду действий. Это наш выбор, мы не должны ограничивать для себя пространство для маневра ввиду угроз», — сказала госпожа Туппурайнен телеканалу Sky News.
По ее словам, Россия — это «сосед, который способен действовать в безжалостной манере».
«Неоднократно говорилось, что членство Финляндии в альянсе будет приветствоваться… Мы чувствуем, что нам рады», — сказала она.
Сегодня, 14 мая, официальный представитель господина Эрдогана и его главный советник по внешней политике Ибрагим Калын заявил, что Турция не будет «закрывать дверь» для вступления Швеции и Финляндии в НАТО, но хочет переговоров по поводу того, что в Анкаре считают террористической деятельностью.
Финляндия и Швеция заявили о желании вступить в НАТО на фоне российской военной операции на Украине, начавшейся 24 февраля. МИД РФ предупреждал, что если Финляндия решит вступить в военный блок, Россия будет вынуждена предпринять ответные шаги военно-технического характера. Сегодня, 14 мая, президенты России Владимир Путин и Финляндии Саули Ниинистё провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили этот вопрос.