Жителей Франции призвали держаться подальше от пьяных оленей Животные могут вести себя агрессивно и нанести вред людям
Фоторепортажи
10Прием самбы: в Рио вернулся карнавал
77 интересных фактов о Дне Черноморского флота ВМФ России
20:07 (мск), источник: Коммерсантъ

Финский министр заявила о готовности к «неприятным действиям России»

Власти Финляндии разработали комплекс мер на случай, если Россия решится предпринять какие-либо «неприятные действия» в ответ на подачу страной заявки на вступление в НАТО. Об этом сообщила финский министр по делам Европы и управления собственностью Тютти Туппурайнен. Она отметила, что Финляндия чувствует, что в альянсе ей «рады», несмотря на позицию Турции.

Источник: Reuters

«У нас нет никакой паники, мы не боимся. Мы готовимся к любому виду действий. Это наш выбор, мы не должны ограничивать для себя пространство для маневра ввиду угроз», — сказала госпожа Туппурайнен телеканалу Sky News.

По ее словам, Россия — это «сосед, который способен действовать в безжалостной манере».

Министр также прокомментировала слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который заявил, что Турция как член НАТО не может поддержать планы Швеции и Финляндии присоединиться к альянсу.

«Неоднократно говорилось, что членство Финляндии в альянсе будет приветствоваться… Мы чувствуем, что нам рады», — сказала она.

Сегодня, 14 мая, официальный представитель господина Эрдогана и его главный советник по внешней политике Ибрагим Калын заявил, что Турция не будет «закрывать дверь» для вступления Швеции и Финляндии в НАТО, но хочет переговоров по поводу того, что в Анкаре считают террористической деятельностью.

Эрдоган говорил, что Швеция и Финляндия являются «домом для многих террористических организаций».

Финляндия и Швеция заявили о желании вступить в НАТО на фоне российской военной операции на Украине, начавшейся 24 февраля. МИД РФ предупреждал, что если Финляндия решит вступить в военный блок, Россия будет вынуждена предпринять ответные шаги военно-технического характера. Сегодня, 14 мая, президенты России Владимир Путин и Финляндии Саули Ниинистё провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили этот вопрос.

Виктория Колганова

 Песков сделал заявление о встрече Путина с Зеленским
МИД Британии: мы разоблачаем роскошный образ жизни Путина
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь