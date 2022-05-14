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23:03 (мск), источник: ТАСС

Медведев заявил, что России все равно, признает ли G7 изменение границ Украины

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что России все равно, будут ли признаны изменения границ Украины странами G7. По его мнению, важно лишь мнение проживающих на этих территориях людей.

Источник: РИА "Новости"

«Скажем мягко: нашей стране плевать на непризнание новых границ [Украины] со стороны G7, важна истинная воля проживающих там людей. Не забывайте прецедент Косово, западные друзья», — написал Медведев в своем Telegram-канале, где резюмировал основные заявления глав Группы семи по итогам трехдневной встречи.

В частности, комментируя намерение Запада поставлять оружие Киеву, пока это необходимо, Медведев констатировал, что «G7 продолжит вести скрытую войну с Россией, вместо того, чтобы заниматься проблемами с топливом и продовольствием для своих недовольных жителей».

Он также подчеркнул, что намерение активизировать усилия по сокращению зависимости от российских энергоносителей, включая поэтапный отказ от угля и нефти, означает «продолжение грабежа граждан “семерки” для поддержки коррумпированного режима на Украине, о самом существовании которой знают далеко не все жители этих стран».

Кроме того, Медведев назвал решения G7 вмешательством в дела Китая и продолжением скрытой войны против России.

«Страны G7 призывают Китай не помогать России в обходе санкций, не оправдывать ее действия и не оказывать ей военную помощь. Это продолжение прямого вмешательства в дела Китая и намек, что мы и вас наказать можем, ежели что», — написал он.

Замглавы Совбеза России с сарказмом прокомментировал заявление глав Группы семи о том, что против Москвы будут введены ограничения и в дальнейшем.

«А мы думали, что страны “семерки” предложат России материальную помощь на денацификацию и демилитаризацию Украины. Ошиблись», — заметил он.

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