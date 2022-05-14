Медведев заявил, что России все равно, признает ли G7 изменение границ Украины

«Скажем мягко: нашей стране плевать на непризнание новых границ [Украины] со стороны G7, важна истинная воля проживающих там людей. Не забывайте прецедент Косово, западные друзья», — написал Медведев в своем Telegram-канале, где резюмировал основные заявления глав Группы семи по итогам трехдневной встречи.
Он также подчеркнул, что намерение активизировать усилия по сокращению зависимости от российских энергоносителей, включая поэтапный отказ от угля и нефти, означает «продолжение грабежа граждан “семерки” для поддержки коррумпированного режима на Украине, о самом существовании которой знают далеко не все жители этих стран».
«Страны G7 призывают Китай не помогать России в обходе санкций, не оправдывать ее действия и не оказывать ей военную помощь. Это продолжение прямого вмешательства в дела Китая и намек, что мы и вас наказать можем, ежели что», — написал он.
«А мы думали, что страны “семерки” предложат России материальную помощь на денацификацию и демилитаризацию Украины. Ошиблись», — заметил он.