22:23 (мск), источник: ТАСС
Посол в Вашингтоне: РФ твердо говорит США, что капитуляции Москвы на Украине не будет
Анатолий Антонов выразил уверенность, что все задачи, поставленные перед вооруженными силами России, будут выполнены.
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МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Российская Федерация твердо говорит Соединенным Штатам Америки, что капитуляции Москвы на Украине не будет. Об этом в субботу заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире телеканала «Соловьев Live».
«Мы твердо и ясно говорим и однозначно в этом уверены, по крайней мере российские дипломаты, которые работают здесь, такой капитуляции не будет, никогда не будет, — сказал он. — Мы твердо уверены, что все задачи, которые поставил верховный главнокомандующий перед нашими вооруженными силами, они будут полностью выполнены», — добавил Антонов.