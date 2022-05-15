Северодонецк и Лисичанск скоро окажутся в «прочном котле», заявил посол ЛНР

Девятого мая дипломат сообщил, что бригада украинских войск оставила свои позиции в Лисичанске, в настоящее время идут бои за этот город. В пресс-службе Народной милиции ДНР 12 мая заявили, что после освобождения Попасной силы ЛНР развивают наступление на Лисичанск.
«В Северодонецке и Лисичанске смотрят на “Азовсталь” в раздумьях: собирать чемоданы или плести лапти? Всем адекватным ясно, что и Северодонецк, и Лисичанск не сегодня, так завтра окажутся в прочном котле (в окружении — ред.), и выбираться из “треугольника” будет уже поздно», — написал Мирошник в Telegram.
По словам посла, об этих настроениях знают в офисе Владимира Зеленского, понимая, как сильно может такая ситуация испортить «картинку». Поэтому, по сообщениям источников, Киев разрешает командирам «специальные меры воздействия на тех, кто мыслит о сложении оружия — вплоть до расстрелов».
В то же время, считает он, вероятность, что жесткие меры будут массово реализованы, не так велика.
«Сами командиры стремятся улизнуть вместе с колоннами, уходящими в сторону Славянска и Краматорска. Через несколько дней результаты таких страхов должны проявиться, особенно это станет заметно, если на кейсе “Азовсталь” будет поставлена жирная точка», — написал Мирошник.
В Минобороны России 16 апреля сообщили об очистке от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка «Азов» (против боевиков которого в России возбуждены уголовные дела) всей городской территории Мариуполя, остатки украинской группировки заблокированы на металлургическом комбинате «Азовсталь».
Российский президент Владимир Путин назвал штурм завода нецелесообразным и приказал не проводить его. В ходе телефонного разговора с главой Евросовета Шарлем Мишелем, призвавшим открыть гуманитарные коридоры из Мариуполя, президент отмечал, что всем сложившим оружие гарантируется жизнь.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.