Глава МИД Великобритании: нужно сконцентрироваться на глобальном НАТО

«Важно, чтобы мы сконцентрировались на глобальном НАТО. Потому что, защищая евроатлантическую безопасность, нам также необходимо обращать внимание на безопасность в Индо-Тихоокеанском регионе», — заявила британский министр журналистам по прибытии на встречу глав МИДов стран НАТО в Берлине (цитата по ТАСС).
Она добавила, что одним из проявлений глобальной политики НАТО можно считать предоставление Украине вооружения по стандартам альянса. Трасс также выразила «решительную поддержку» Финляндии и Швеции, недавно анонсировавшим свое решение о присоединении к НАТО.
Это не первое высказывание Лиз Трасс о необходимости НАТО принять более глобальный характер. В конце апреля она сообщила, что Великобритания в целом отказывается от «порочного выбора» между евроатлантической и индо-тихоокеанской системой безопасности в пользу «глобального НАТО». По ее мнению, под защитой НАТО также должен находиться Тайвань.