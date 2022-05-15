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13:29 (мск), источник: Коммерсантъ

Глава МИД Великобритании: нужно сконцентрироваться на глобальном НАТО

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что Североатлантический альянс должен защищать не только безопасность стран—участников организации, но и «обращать внимание» на безопасность в других регионах. Как считает Трасс, подобная стратегия может быть реализована через концепцию глобального НАТО.

Источник: AP 2022

«Важно, чтобы мы сконцентрировались на глобальном НАТО. Потому что, защищая евроатлантическую безопасность, нам также необходимо обращать внимание на безопасность в Индо-Тихоокеанском регионе», — заявила британский министр журналистам по прибытии на встречу глав МИДов стран НАТО в Берлине (цитата по ТАСС).

Она добавила, что одним из проявлений глобальной политики НАТО можно считать предоставление Украине вооружения по стандартам альянса. Трасс также выразила «решительную поддержку» Финляндии и Швеции, недавно анонсировавшим свое решение о присоединении к НАТО.

Это не первое высказывание Лиз Трасс о необходимости НАТО принять более глобальный характер. В конце апреля она сообщила, что Великобритания в целом отказывается от «порочного выбора» между евроатлантической и индо-тихоокеанской системой безопасности в пользу «глобального НАТО». По ее мнению, под защитой НАТО также должен находиться Тайвань.

Андрей Сапожников

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