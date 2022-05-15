Шольц ответил на «обиженную колбасу»

«Я с радостью оставлю это на ваш суд. Не нужно придавать повышенное значение каждому слову. Важно, чтобы мы сосредоточились на главном: мы хотим помочь Украине защитить себя. И вместе с нашими союзниками мы хотим, чтобы Россия остановила военные действия и вывела свои войска из Украины», — ответил Шольц на вопрос о своей реакции на слова украинского посла Андрея Мельника, назвавшего канцлера «обиженной ливерной колбасой» за его отказ посетить Киев.
Сам Шольц отказался приезжать в украинскую столицу из-за отказа Киева принять президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, который по мнению украинской стороны, «тесно связан» с Россией.
Шольц отметил, что рад тому, что между президентом Украины Владимиром Зеленским и федеральным президентом состоялась уточняющая дискуссия, а украинскую столицу посетили председатель Бундестага и министр иностранных дел.
«Политически ответственный человек должен в первую очередь ехать в Киев, если есть конкретные вещи, которые обязательно нужно обсудить на месте. В любом случае, наша поддержка Украины остаётся сильной», — подчеркнул канцлер, отвечая на вопрос, почему он до сих пор не посетил Киев. Также Шольц добавил, что 13 мая провёл телефонный разговор с Владимиром Путиным, в котором призвал российского лидера договориться с Украиной.
Ранее немецкое издание Focus писало, что мясник из Херксхайм-бай-Ландау отправил Андрею Мельнику подарочную корзину с пфальцской ливерной колбасой. Отмечалось, что украинский посол отстался доволен подарком и пригласил мясника в Киев.