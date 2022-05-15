Президент Латвии поддержал снос памятника освободителям Риги

Президент Латвии Эгилс Левитс поддержал решение о сносе памятника освободителям Риги, которое приняли национальный Парламент и Рижская дума. Об этом говорится в обращении главы республики к жителям страны.
«Токсичное излучение этого объекта превышает масштабы одного самоуправления», — сказал президент, обращение которого размещено на сайте lsm.lv.
По словам Левитса, важно, чтобы решение о демонтаже монумента принимал сейм, сняв отдельным законом все бюрократические преграды к исполнению решения Рижской думы. Латвийский президент также анонсировал 20 мая шествие «за освобождение страны от всяческого советского наследия».
Ранее Лайф сообщал, что в Латвии завели дела на пришедших к памятнику освободителям Риги. Один из протоколов был составлен в отношении молодого человека, который шёл к памятнику с российским флагом.
Напомним, Парламент Латвии в срочном окончательном чтении одобрил законопроект о прекращении действия 13-й статьи латвийско-российского договора, обеспечивавшей сохранность мемориальных сооружений. Это означает, что теперь с юридической точки зрения препятствий для сноса памятника освободителям Риги больше нет. После этого Рижская дума разрешила начать подготовку к сносу памятника освободителям. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко направил мэру Риги Мартиньшу Стакису обращение, в котором заявил о готовности принять памятник.