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00:33 (мск), источник: ТАСС

Зеленский назначил нового командующего Силами территориальной обороны

КИЕВ, 15 мая. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового командующего Силами территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующий указ опубликован в воскресенье на сайте украинского президента.

Источник: Reuters

«Назначить генерал-майора Танцюру Игоря Ивановича командующим Силами территориальной обороны Вооруженных сил Украины», — говорится в тексте указа.

Другим своим указом Зеленский уволил с этого поста Юрия Галушкина. Причины смены командующего не сообщаются.

На Украине с 1 января вступил в силу закон «Об основах национального сопротивления», которым определено, что организация и выполнение задач территориальной обороны находится в сфере деятельности Сил территориальной обороны как составной части ВСУ, а непосредственное руководство территориальной обороной осуществляется главнокомандующим ВСУ через командующего Силами территориальной обороны.

Войска территориальной обороны — это резервный компонент ВСУ. На Украине 25 бригад территориальной обороны, в которых значатся до 100 тысяч человек.

Галушкин был назначен командующим Силами территориальной обороны 1 января. Он в 2001—2002 годах участвовал в международной миротворческой миссии в Косове, с 2014 года принимал участие в силовой операции в Донбассе, исполнял обязанности командующего Высокомобильными десантными войсками. С 2020 года являлся заместителем главного инспектора Минобороны.

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