Зеленский назначил нового командующего Силами территориальной обороны

«Назначить генерал-майора Танцюру Игоря Ивановича командующим Силами территориальной обороны Вооруженных сил Украины», — говорится в тексте указа.
Другим своим указом Зеленский уволил с этого поста Юрия Галушкина. Причины смены командующего не сообщаются.
На Украине с 1 января вступил в силу закон «Об основах национального сопротивления», которым определено, что организация и выполнение задач территориальной обороны находится в сфере деятельности Сил территориальной обороны как составной части ВСУ, а непосредственное руководство территориальной обороной осуществляется главнокомандующим ВСУ через командующего Силами территориальной обороны.
Войска территориальной обороны — это резервный компонент ВСУ. На Украине 25 бригад территориальной обороны, в которых значатся до 100 тысяч человек.
Галушкин был назначен командующим Силами территориальной обороны 1 января. Он в 2001—2002 годах участвовал в международной миротворческой миссии в Косове, с 2014 года принимал участие в силовой операции в Донбассе, исполнял обязанности командующего Высокомобильными десантными войсками. С 2020 года являлся заместителем главного инспектора Минобороны.