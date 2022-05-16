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10:29 (мск), источник: Life.ru

Двойник Ким Чен Ына сорвал предвыборную встречу в Австралии

На ней присутствовал премьер-министр. Политики считают, что эту акцию организовал их конкурент.

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Мужчина в образе лидера КНДР Ким Чен Ына сорвал предвыборную встречу в Австралии, приковав к себе всё внимание журналистов. На мероприятии присутствовали премьер-министр Скотт Моррисон и депутат Глэдис Лю.

Как пишет Associated Press, человек, который позже представился сценическим псевдонимом Говард Икс, начал беседу с собравшимися журналистами. Он вступил в словесную перепалку с помощником премьер-министра Ником Криви, сказав ему, что тот не вправе указывать верховному лидеру, что делать.

«Я поддерживаю Глэдис Лью», — заявил Говард Икс.

Эта акция, как предполагается, была организована кандидатом в Сенат штата Квинсленд Дрю Павлоу. Ранее он заявлял, что был хорошим другом Говарда Икса.

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