10:29 (мск), источник: Life.ru
Двойник Ким Чен Ына сорвал предвыборную встречу в Австралии
На ней присутствовал премьер-министр. Политики считают, что эту акцию организовал их конкурент.
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Мужчина в образе лидера КНДР Ким Чен Ына сорвал предвыборную встречу в Австралии, приковав к себе всё внимание журналистов. На мероприятии присутствовали премьер-министр Скотт Моррисон и депутат Глэдис Лю.
Как пишет Associated Press, человек, который позже представился сценическим псевдонимом Говард Икс, начал беседу с собравшимися журналистами. Он вступил в словесную перепалку с помощником премьер-министра Ником Криви, сказав ему, что тот не вправе указывать верховному лидеру, что делать.
«Я поддерживаю Глэдис Лью», — заявил Говард Икс.
Эта акция, как предполагается, была организована кандидатом в Сенат штата Квинсленд Дрю Павлоу. Ранее он заявлял, что был хорошим другом Говарда Икса.