Боррель: введение нефтяного эмбарго против РФ осложняется «твердой» позицией некоторых стран ЕС

«Я не могу гарантировать, что это (продвижение в согласовании эмбарго. — “Ъ”) произойдет, поскольку позиции некоторых стран довольно твердые», — пояснил дипломат журналистам перед встречей глав МИД ЕС (цитата по «Интерфаксу»).
Он уточнил, что считает своей задачей способствование достижению консенсуса для консолидации европейских стран «единым фронтом против России».
Боррель отметил, что понимает причины отсутствия поддержки введения эмбарго со стороны некоторых стран «ввиду их большей зависимости» от поставок российского энергоносителя, однако, по мнению дипломата, европейское сообщество придет к согласию по данному вопросу.
13 мая Жозеп Боррель также заявил, что ЕС достигнет консенсуса в вопросе согласования эмбарго, добавив, что «это не так легко» из-за ряда противоречий внутри союза. О своем несогласии с введением эмбарго против поставок российской нефти ранее заявляли власти Венгрии. Они объясняли это высокой зависимостью страны от энергоресурсов из России.