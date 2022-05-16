Песков: вступление Финляндии и Швеции в НАТО не укрепит европейскую безопасность

По его словам, Москва самым тщательным образом отслеживает этот вопрос. «Есть повод для очень глубокого анализа возможных последствий. Мы не думаем, а точнее не убеждены, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО каким-то образом укрепит, усовершенствует архитектуру безопасности на нашем континенте», — указал Песков.
Песков указал, что Москва «тщательно фиксирует» заявления властей Швеции о том, что эта страна не намерена в случае вступления в альянс размещать на своей территории иностранные военные базы и системы вооружений. «Мы очень внимательно смотрим и, конечно, анализируем ситуацию применительно к перспективам обеспечения безопасности нашей страны», — добавил он.