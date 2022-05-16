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13:36 (мск), источник: ТАСС

Песков: вступление Финляндии и Швеции в НАТО не укрепит европейскую безопасность

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Россия убеждена, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО не укрепит архитектуру безопасности в Европе. Об этом заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: Reuters

По его словам, Москва самым тщательным образом отслеживает этот вопрос. «Есть повод для очень глубокого анализа возможных последствий. Мы не думаем, а точнее не убеждены, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО каким-то образом укрепит, усовершенствует архитектуру безопасности на нашем континенте», — указал Песков.

Это вопрос серьезный, это вопрос, который вызывает нашу обеспокоенность, и мы будем очень внимательно следить, какие будут последствия вступления Финляндии и Швеции в НАТО в прикладном плане с точки зрения нашей безопасности, которая должна быть обеспечена в абсолютно безусловном порядке.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ

Песков указал, что Москва «тщательно фиксирует» заявления властей Швеции о том, что эта страна не намерена в случае вступления в альянс размещать на своей территории иностранные военные базы и системы вооружений. «Мы очень внимательно смотрим и, конечно, анализируем ситуацию применительно к перспективам обеспечения безопасности нашей страны», — добавил он.

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