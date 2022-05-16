Кулеба заявил, что Украина не пойдет на уступки России для прекращения огня

«Вместо того чтобы спрашивать, что Украина должна сделать для перемирия, соответствующий вопрос следует адресовать России: что должна сделать Россия», — сказал он, коснувшись того, возможны ли уступки со стороны Киева по Донбассу и Крыму для достижения прекращения огня. «Мы хотим, чтобы все, что принадлежит нам, осталось за нами», — отметил Кулеба.
Он не стал комментировать названные ведущей предположения о том, что к подобным уступкам Украину пыталась склонить Франция, о чем ранее упоминал украинский лидер Владимир Зеленский. «Я не присутствовал при разговоре, на который ссылался мой президент, так что комментировать это не могу», — добавил глава МИД.
По его словам, западные страны изучали, от чего могла бы отказаться Украина в пользу РФ.
«Еще до 2014 года, до 24 февраля этого года они не то чтобы настаивали, но изучали то, от чего могла бы отказаться Украина, чтобы заключить соглашение с Россией», — сказал он. «Я бы хотел поблагодарить Германию, Францию и Соединенные Штаты за то, что они изменили свои взгляды на этот вопрос», — отметил Кулеба. «У нас еще есть некоторые дискуссии, но в принципе они ясно понимают, что это черно-белая ситуация и что именно Россия несет полную ответственность за происходящее», — утверждал он.