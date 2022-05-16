18:55 (мск), источник: РБК
Правительство Франции впервые за 30 лет возглавит женщина
Премьером Франции будет назначена министр труда Элизабет Борн, передает BFM TV. По данным телеканала, она находится в Елисейском дворце.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Ранее Елисейский дворец сообщил, что премьер Жан Кастекс подал прошение об отставке президенту Эммануэлю Макрону, который его принял.
Борн станет первой женщиной на посту премьера с 1991 года, когда эту должность получила Эдит Крессон, представлявшая Социалистическую партию Франции. Она была премьером до апреля 1992-го.
Как отмечает Reuters, соратники Макрона говорили, что скорее всего он назначит премьером женщину, причем с опытом в социальной или «зеленой» политике. Перед выборами Макрон сам пообещал, что вопрос защиты окружающей среды будет в центре политики его правительства. BFM TV называл Борн одним из вероятных претендентов на этот пост. Вместе с ней упоминались министр здравоохранения Марисоль Турен и глава метрополии Большой Реймс Катрин Вотрен.
Борн занимает пост министра труда с июля 2020 года. До этого она была министром экологического перехода и министром транспорта.
Кастекс возглавлял французское правительство с июля 2020 года.
В апреле во Франции прошли выборы президента, на которых Макрон переизбрался на второй срок. Он набрал 58,54% голосов.