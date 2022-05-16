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18:55 (мск), источник: РБК

Правительство Франции впервые за 30 лет возглавит женщина

Премьером Франции будет назначена министр труда Элизабет Борн, передает BFM TV. По данным телеканала, она находится в Елисейском дворце.

Источник: AP 2022

Ранее Елисейский дворец сообщил, что премьер Жан Кастекс подал прошение об отставке президенту Эммануэлю Макрону, который его принял.

Борн станет первой женщиной на посту премьера с 1991 года, когда эту должность получила Эдит Крессон, представлявшая Социалистическую партию Франции. Она была премьером до апреля 1992-го.

Как отмечает Reuters, соратники Макрона говорили, что скорее всего он назначит премьером женщину, причем с опытом в социальной или «зеленой» политике. Перед выборами Макрон сам пообещал, что вопрос защиты окружающей среды будет в центре политики его правительства. BFM TV называл Борн одним из вероятных претендентов на этот пост. Вместе с ней упоминались министр здравоохранения Марисоль Турен и глава метрополии Большой Реймс Катрин Вотрен.

Борн занимает пост министра труда с июля 2020 года. До этого она была министром экологического перехода и министром транспорта.

Кастекс возглавлял французское правительство с июля 2020 года.

В апреле во Франции прошли выборы президента, на которых Макрон переизбрался на второй срок. Он набрал 58,54% голосов.

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