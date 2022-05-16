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16 мая, источник: Lenta.Ru

Украина обвинила НАТО в недостаточной помощи

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обвинил НАТО в недостаточной помощи Киеву. Об этом сообщает Bloomberg.

Источник: AP 2022

По его словам, Североатлантический альянс как организация ничего не сделал для помощи Украине в сложившейся ситуации.

Мы благодарны союзникам, которые представляют часть альянса, мы никогда не забудем, как они нам помогли. Но НАТО как альянс не сделал ничего.

Дмитрий Кулеба

Министр при этом отметил важную роль Европейского союза (ЕС) в оказании помощи украинской стороне. Он отметил, что ЕС ввел мощные экономические санкции, предоставил экономическую и военную поддержку, а также профинансировал оказание военной помощи стране. «А НАТО только смогла выражать различные уровни обеспокоенности в заявлениях», — сказал Кулеба.

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