В Мали заявили о попытке группы военных совершить госпереворот

«Группа малийских антипрогрессистских офицеров и унтер-офицеров совершили попытку госпереворота в ночь с 11 на 12 мая 2022 года. Этих военных поддерживало западное государство», — говорится в заявлении, опубликованном в соцсетях министерства.
Силам обороны и безопасности Мали удалось пресечь попытку «благодаря своей бдительности и профессионализму», добавили в министерстве.
В связи с инцидентом правительство Мали ужесточило контроль на пограничных пропускных пунктах, а также на въездах в столицу Бамако. В заявлении отмечается, что на данный момент ситуация находится под контролем, задержанные лица «переданы правосудию».
Военные в Мали 24 мая 2021 года арестовали временного президента Ба Ндау и премьер-министра Моктара Уана и перевезли их на армейскую базу Кати близ столицы Бамако. Вице-президент Ассими Гоита затем заявил, что освободил от исполнения обязанностей главу государства и премьера за нарушение ими хартии переходного периода.
Военный совет во главе с Гоитой взял на себя управление страной и объявил о намерении провести президентские и парламентские выборы в 2022 году, однако затем власти решили перенести выборы на более поздний срок по соображениям безопасности.
В последнее время обострились отношения Мали и Франции. Ранее Елисейский дворец сообщал, что Франция, ее европейские союзники по операции «Такуба» и Канада решили инициировать скоординированный вывод войск из Мали из-за несогласия с переходными властями этой страны.
Вывод французских войск из Мали займет от четырех до шести месяцев, заявлял президент Франции Эммануэль Макрон. После этого правительство Мали призвало Францию вывести войска, задействованные в операциях «Бархан» и «Такуба», «без промедлений» и под контролем малийских властей.
В 2014 году Франция начала в регионе антитеррористическую операцию «Бархан». Эту миссию поддерживает региональная структура G5, созданная в том же году. Цель операции в Сахаро-Сахельском регионе (Нигер, Мали, Буркина-Фасо, Мавритания, Чад) — борьба с терроризмом и стабилизация ситуации до уровня, когда местные власти смогут сами обеспечивать безопасность. Летом 2021 года президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что Париж изменит модель военного присутствия в Сахеле: операция «Бархан» в ее нынешнем виде будет завершена, ей на смену придет международный альянс, куда войдут страны региона и другие партнеры.