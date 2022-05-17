США снимают с Кубы часть визовых и финансовых ограничений

США «расширяют консульские услуги и [объемы] обработки заявлений на получение виз, что позволит большему числу кубинцев воссоединиться со своими семьями в США по каналам упорядоченной миграции», отметил дипломат. Он добавил, что США «будут способствовать росту частного сектора Кубы, поддерживая более широкий доступ к американским интернет-услугам, приложениям и платформам электронной торговли». «Мы будем поддерживать новые возможности для электронных платежей и для деловой активности США с независимыми кубинскими предпринимателями, <…>», — добавил Прайс.
«Мы отменим ограничение на семейные денежные переводы в размере $1 тыс. в квартал и будем поддерживать безвозмездные денежные переводы кубинским предпринимателям как с целью дальнейшего расширения возможностей семей для поддержки друг друга, так и для предпринимателей в деле расширения их бизнеса», — отметил представитель Госдепартамента.
«Мы продолжаем призывать кубинское правительство немедленно освободить политзаключенных, уважать основные свободы кубинского народа и позволить кубинскому народу самому определять свое будущее», — заключил Прайс.
Кроме того, как сообщил журналистам на спецбрифинге представитель американской администрации высокого ранга, США увеличат количество рейсов на Кубу. Американские авиакомпании смогут направлять самолеты не только в столичный аэропорт, но и в другие воздушные гавани островного государства. Власти США сообщили, что решили предпринять эти шаги, которые будут реализованы в ближайшие недели, после завершения обзора политики в отношении Кубы. Тем не менее, как отметил чиновник, Вашингтон не намерен исключать кубинские компании из санкционного списка.
Указанное решение раскритиковал председатель комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Роберт Менендес (демократ от штата Нью-Джерси). «Сегодняшнее объявление рискует подать неправильный сигнал неправильным людям, а также в неправильное время и по неправильным причинам», — отметил он.