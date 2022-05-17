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10:04 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Евросоюз приблизился к своему санкционному пределу в отношении России

ТАСС, 17 мая. Евросоюз приблизился к пределу по введению антироссийских санкций. Соответствующее мнение выразил во вторник дипломатический источник в ЕС интернет-порталу Euractiv.

Источник: Reuters

«Седьмой пакет санкций против Москвы станет невероятно сложным <…> Мы очень близки к достижению наших пределов, — заявил дипломат после встречи министров иностранных дел ЕС. — Если с российской нефтью была такая неразбериха, представьте, что бы произошло с предложением запретить [российский] газ».

Он также подчеркнул, что государства-члены ЕС «даже отступили на шаг назад», несмотря на некоторый прогресс в переговорах с Венгрией по отмене вето на предложение о введении эмбарго на импорт нефти из РФ.

Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель пообещал, что Евросоюз продолжит оказывать санкционное давление на Россию, но признал, что главы МИД ЕС в понедельник даже не пытались найти компромисс по шестому пакету санкций против России, включая нефтяное эмбарго, из-за очень серьезных разногласий. По его мнению, утверждение этого нового санкционного пакета — это вопрос недель.

Предлагаемый Еврокомиссией (ЕК) шестой пакет санкций против России включает проект отложенного нефтяного эмбарго: запрет на импорт сырой нефти из РФ предлагается ввести через полгода после вступления пакета в силу, а на импорт нефтепродуктов — с 2023 года. При этом ЕК предложила разрешить Венгрии и Словакии закупать российскую нефть до конца 2024 года. По данным источников, Еврокомиссии уже пришлось смягчить часть своих предложений по срокам введения, параметрам и возможным исключениям из нефтяного эмбарго. Против нефтяного эмбарго выступает Венгрия при поддержке некоторых других стран, которые считают, что ущерб от этой меры станет катастрофическим для Европы.

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