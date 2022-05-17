В московском «Зарядье» расцвели первоцветы мускари Многолетник «окрасил» парк в фиолетовый цвет
Фоторепортажи
16Праздничный салют в честь Дня Победы
35Парад Победы на Красной площади
10:50 (мск), источник: ТАСС

Руденко заявил об осложнении ситуации на севере Афганистана

Замглавы МИД РФ подчеркнул, что это вызывает большую озабоченность у партнеров, в частности, у Таджикистана.

Источник: РИА "Новости"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 мая. /ТАСС/. Ситуация в Афганистане, в частности, в северных районах страны, осложняется, это вызывает озабоченность. Об этом заявил во вторник замглавы МИД РФ Андрей Руденко, выступая на II Центральноазиатской конференции Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Когда мы говорим о Центральной Азии, <…> нельзя не учитывать те риски, которые существуют. Риски есть, в первую очередь, связанные с Афганистаном, где ситуация, к сожалению, пока далека от стабильности. В последнее время ситуация, особенно в северных районах Афганистана, осложняется, что вызывает озабоченность у наших партнеров, в частности, у Таджикистана», — сказал он.

 По легенде, на создание этого чуда инженерной мысли Шухова вдохновила уборщица
Работы над будущим бомбардировщиком велись в предельно напряженном ритме, люди практически не имели выходных
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь