10:50 (мск), источник: ТАСС
Руденко заявил об осложнении ситуации на севере Афганистана
Замглавы МИД РФ подчеркнул, что это вызывает большую озабоченность у партнеров, в частности, у Таджикистана.
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 мая. /ТАСС/. Ситуация в Афганистане, в частности, в северных районах страны, осложняется, это вызывает озабоченность. Об этом заявил во вторник замглавы МИД РФ Андрей Руденко, выступая на II Центральноазиатской конференции Международного дискуссионного клуба «Валдай».
«Когда мы говорим о Центральной Азии, <…> нельзя не учитывать те риски, которые существуют. Риски есть, в первую очередь, связанные с Афганистаном, где ситуация, к сожалению, пока далека от стабильности. В последнее время ситуация, особенно в северных районах Афганистана, осложняется, что вызывает озабоченность у наших партнеров, в частности, у Таджикистана», — сказал он.