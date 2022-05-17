Захарова: У РФ будут развязаны руки после вступления Финляндии и Швеции в НАТО

«То, что сейчас делают под нажимом Вашингтона Финляндия и Швеция, а на самом деле не их народы, а их политические силы, развязывает России руки», — заявила дипломат.
Она также добавила, что об этом необходимо помнить в тот момент, когда они (Запад — прим. «РГ») придумают очередную угрозу со стороны РФ касательно продовольственной и энергетической безопасности.
Ранее сообщалось о прошедшем в Стокгольме митинге против вступления Швеции в НАТО. Решение о вступлении страны в военно-политический блок поддерживает только половина жителей государства.