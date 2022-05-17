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11:20 (мск), источник: © РИА Новости

Швеция подписала заявку на вступление в НАТО

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Глава МИД Швеции Анн Линде во вторник утром подписала заявку на вступление страны в НАТО, сообщается в Twitter представительства страны в альянсе.

Источник: © РИА Новости

В минувшее воскресенье правящая социал-демократическая партия Швеции заявила о решении подать заявку на членство в НАТО, при этом отметив, что Швеция в случае одобрения ее заявки выступит против размещения ядерного оружия и военных баз на своей территории. Премьер Швеции Магдалена Андерссон сказала, что вступление в НАТО положительно скажется на безопасности страны и шведского народа. В воскресенье Финляндия также официально решила вступить в Североатлантический альянс.

«Сегодня утром глава МИД Швеции Анн Линде подписала заявку Швеции на вступление в НАТО», — говорится в сообщении.

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