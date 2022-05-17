Швеция подписала заявку на вступление в НАТО

В минувшее воскресенье правящая социал-демократическая партия Швеции заявила о решении подать заявку на членство в НАТО, при этом отметив, что Швеция в случае одобрения ее заявки выступит против размещения ядерного оружия и военных баз на своей территории. Премьер Швеции Магдалена Андерссон сказала, что вступление в НАТО положительно скажется на безопасности страны и шведского народа. В воскресенье Финляндия также официально решила вступить в Североатлантический альянс.
«Сегодня утром глава МИД Швеции Анн Линде подписала заявку Швеции на вступление в НАТО», — говорится в сообщении.