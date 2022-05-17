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11:07 (мск), источник: Коммерсантъ

Песков про спецоперацию на Украине: мы уверены, что победим

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия уверена, что «победит и достигнет всех поставленных целей» в военной спецоперации на Украине. По его словам, «любая война заканчивается миром, и этот мир будет таким, где голос России будут слышать».

Источник: Reuters

Мы уверены, что все будет хорошо, и мы уверены, что мы победим и добьемся всех целей. Наш президент знает, куда он ведет нашу страну, мы все видим, какой политический консенсус и уровень поддержки у нашего президента.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «Интерфакс»)

«Любая война заканчивается миром, и этот мир будет таким, где наш голос будут слышать, где нам будет комфортно, безопасно, и где мы будем уверенно стоять на своих ногах», — сказал Песков.

По его словам, если страны не проявляют «принципиальность» и «независимость» в отстаивании своих интересов, как «отдельный человек», то они теряют свой суверенитет. Он также заявил, что Россия пыталась «докричаться» до Запада, чтобы договориться о новых условиях безопасности, но ее не «стали слушать».

Эти заявления Дмитрий Песков сделал, выступая на просветительском марафоне «Новые горизонты», который проводит общество «Знание». 5 мая президент Владимир Путин встречался в Кремле с генеральным директором общества «Знание» Максимом Древалем.

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Олеся Павленко

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