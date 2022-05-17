Песков про спецоперацию на Украине: мы уверены, что победим

«Любая война заканчивается миром, и этот мир будет таким, где наш голос будут слышать, где нам будет комфортно, безопасно, и где мы будем уверенно стоять на своих ногах», — сказал Песков.
По его словам, если страны не проявляют «принципиальность» и «независимость» в отстаивании своих интересов, как «отдельный человек», то они теряют свой суверенитет. Он также заявил, что Россия пыталась «докричаться» до Запада, чтобы договориться о новых условиях безопасности, но ее не «стали слушать».
Эти заявления Дмитрий Песков сделал, выступая на просветительском марафоне «Новые горизонты», который проводит общество «Знание». 5 мая президент Владимир Путин встречался в Кремле с генеральным директором общества «Знание» Максимом Древалем.