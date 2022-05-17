Песков назвал войной действия стран Запада против России

Представитель Кремля выступил на просветительском марафоне «Новые горизонты». Он заявил, что «нельзя говорить об информационных войнах, не увязывая все с общим контекстом гибридной войны». По его мнению, «недружественные» России страны пытаются изолировать ее.
Он убежден, что за границей «перестало быть священным право частной собственности, перестало быть священным право на авуары и наши национальные деньги, которые у нас арестовали, заблокировали». «Наши деньги, которые были в долларах и евро там на счетах, их заблокировали. Это наши с вами деньги. У нас это своровали, пытаются своровать. Мы еще за это, безусловно, будем бороться», — добавил пресс-секретарь.
24 февраля Владимир Путин начал военную операцию по «демилитаризации и денацификации» Украины. Страны Запада требуют отвода российских войск и ввели уже несколько пакетов санкций. Россия в ответ в марте расширила список недружественных стран, в него теперь входят 48 субъектов: Президент также поручил ввести контрсанкции против стран и юрлиц, которые допустили «недружественные действия».