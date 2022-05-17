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11:13 (мск), источник: Коммерсантъ

Песков назвал войной действия стран Запада против России

«Недружественные» России страны можно назвать «враждебными», а их действия — войной, утверждает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, эти страны «своровали» российские деньги, а также ведут дипломатическую, политическую и экономическую войны в отношении России.

Источник: Reuters

Представитель Кремля выступил на просветительском марафоне «Новые горизонты». Он заявил, что «нельзя говорить об информационных войнах, не увязывая все с общим контекстом гибридной войны». По его мнению, «недружественные» России страны пытаются изолировать ее.

Да, мы по-прежнему мягко называем их недружественными государствами. А я бы уже сказал, что это уже враждебные государства, потому что-то, что они делают — это война.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «Интерфаксу»)

Он убежден, что за границей «перестало быть священным право частной собственности, перестало быть священным право на авуары и наши национальные деньги, которые у нас арестовали, заблокировали». «Наши деньги, которые были в долларах и евро там на счетах, их заблокировали. Это наши с вами деньги. У нас это своровали, пытаются своровать. Мы еще за это, безусловно, будем бороться», — добавил пресс-секретарь.

24 февраля Владимир Путин начал военную операцию по «демилитаризации и денацификации» Украины. Страны Запада требуют отвода российских войск и ввели уже несколько пакетов санкций. Россия в ответ в марте расширила список недружественных стран, в него теперь входят 48 субъектов: Президент также поручил ввести контрсанкции против стран и юрлиц, которые допустили «недружественные действия».

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Лаура Кеффер

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