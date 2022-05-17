Огненные шары и чудище: в чем разгадка «аномалий» Плещеева озераОб «аномалиях» Плещеева озера, расположенного на юге Ярославской области возле Переславля-Залесского, ходит много легенд
Фоторепортажи
35Парад Победы на Красной площади
20100 лет со дня рождения Владимира Этуша
12:25 (мск), источник: © РИА Новости

FT: конфискация российских активов разрушит мировую систему политэкономии

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Конфискация российских активов разрушит международную систему политической экономии, создававшуюся в течение последних десятилетий, пишет газета Financial Times со ссылкой на научного сотрудника Лондонской школы экономики Саймона Хинрихсена.

Источник: Reuters

«По сути, это было бы действием, которое покончит с международной системой политической экономии», — пояснил эксперт.

Как отмечает издание, решение заморозить российские активы вызвало обеспокоенность среди стран, находящихся в напряженных отношения с США и Европой.

«Прямой захват» активов будет рассматриваться как «переход политического Рубикона», — говорится в материале.

После начала специальной военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов. По словам министра финансов Антона Силуанова, это около 300 миллиардов долларов — примерно половина золотовалютных резервов.

Россия в качестве ответных мер запретила иностранным инвесторам выводить средства из ее финансовой системы. По некоторым оценкам, речь идет о более чем 500 миллиардах долларов.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Уралвагонзавод отправил в войска эшелон новейших танков Т-90М
В Германии признали, что Латинская Америка встала на сторону России
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь