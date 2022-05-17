FT: конфискация российских активов разрушит мировую систему политэкономии

«По сути, это было бы действием, которое покончит с международной системой политической экономии», — пояснил эксперт.
Как отмечает издание, решение заморозить российские активы вызвало обеспокоенность среди стран, находящихся в напряженных отношения с США и Европой.
«Прямой захват» активов будет рассматриваться как «переход политического Рубикона», — говорится в материале.
После начала специальной военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов. По словам министра финансов Антона Силуанова, это около 300 миллиардов долларов — примерно половина золотовалютных резервов.
Россия в качестве ответных мер запретила иностранным инвесторам выводить средства из ее финансовой системы. По некоторым оценкам, речь идет о более чем 500 миллиардах долларов.