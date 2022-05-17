МИД России объявил о выходе Украины из переговоров

Впервые о проблемах на переговорах с Украиной сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в середине апреля. Тогда он заявил, что Кремль недоволен украинской стороной из-за частой смены позиции в переговорах, а «динамика продвижения в переговорном процессе оставляет желать лучшего». 4 мая Песков заявил, что в переговорах «вряд ли можно констатировать какую-то динамику, скорее наоборот».
13 мая Кремль сообщил, что президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с канцлером Германии Олафом Шольцем сказал, что переговоры «по сути заблокированы Киевом». 14 мая в разговоре с президентом Финляндии Саули Ниинистё Владимир Путин заявил, что переговорный процесс «фактически» приостановлен «Киевом, не проявляющим заинтересованность в серьёзном и конструктивном диалоге».
Украина ранее обвиняла Россию в отказе вести переговоры. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что «Россия не проявляет готовности вести реальные и содержательные переговоры».