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12:42 (мск), источник: Коммерсантъ

МИД России объявил о выходе Украины из переговоров

Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что переговоры с Украиной прекращены. «Нет, переговоры не продолжаются. Украина вышла практически из переговорного процесса», — сказал он журналистам. На уточняющий вопрос он ответил, что переговоры не ведутся «ни в каком виде».

Источник: РИА "Новости"

Впервые о проблемах на переговорах с Украиной сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в середине апреля. Тогда он заявил, что Кремль недоволен украинской стороной из-за частой смены позиции в переговорах, а «динамика продвижения в переговорном процессе оставляет желать лучшего». 4 мая Песков заявил, что в переговорах «вряд ли можно констатировать какую-то динамику, скорее наоборот».

13 мая Кремль сообщил, что президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с канцлером Германии Олафом Шольцем сказал, что переговоры «по сути заблокированы Киевом». 14 мая в разговоре с президентом Финляндии Саули Ниинистё Владимир Путин заявил, что переговорный процесс «фактически» приостановлен «Киевом, не проявляющим заинтересованность в серьёзном и конструктивном диалоге».

Украина ранее обвиняла Россию в отказе вести переговоры. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что «Россия не проявляет готовности вести реальные и содержательные переговоры».

Олеся Павленко

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