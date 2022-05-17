О борьбе с Западом и разблокировке Instagram. Песков выступил на «Новых горизонтах»

Выступая во вторник на просветительском марафоне «Новые горизонты», организованном обществом «Знание», представитель Кремля заявил, что для коллективного Запада раздражителем является само существование России, не исключил разблокировки сервисов Meta (признана экстремистской на территории РФ) и отметил, что они с главой Чечни Рамзаном Кадыровым могут критиковать друг друга, но по-дружески.
Позднее в кулуарах марафона Песков сообщил журналистам, что российский лидер Владимир Путин в предстоящие недели не собирается в Турцию, но исключать ничего нельзя, а формат участия Москвы в саммите Группы двадцати определится ближе к самому мероприятию.
ТАСС собрал ключевые заявления пресс-секретаря президента:
О противостоянии с Западом
Порой кажется, что само существование России является существенным раздражителем для коллективного Запада, и они готовы на все, чтобы не дать нам развиваться так, как мы хотим, и жить так, как мы хотим.
Сейчас Запад развязал против Москвы гибридную войну: «Это не только американские и британские советники, которые говорят украинским националистам с оружием, что им делать, которые дают им развединформацию и так далее. Нет, это дипломатическая война, политическая война, это попытки изолировать нас в мире, это экономическая война». «Да, мы по-прежнему мягко называем их недружественными государствами, но я бы сказал, что это уже враждебные государства, потому что-то, что они делают, — это война».
При этом Россия обязательно «сдюжит» противостояние со странами Запада: «У нас для этого все есть». «В итоге, я убежден, любая война заканчивается миром. И этот мир будет таким, где наш голос будут слышать, где нам будет комфортно, где нам будет безопасно и где мы будем уверенно стоять на ногах».
«Вы видите успехи наших военных, видите героизм, который проявляют наши воины. Поэтому никаких сомнений в том, что все поставленные цели будут достигнуты, нет».
О разблокировке запрещенного в России Instagram
«Честно говоря, я бы этого не исключал».
Об отношениях с Кадыровым
Мы с Рамзаном Ахматовичем Кадыровым состоим в очень добрых отношениях и в ходе нашего общения иногда критикуем друг друга. По-дружески.
В Буче под Киевом была устроена «мастерски кровожадно сделанная инсценировка», и «понятно, что украинские специалисты сами вряд ли могли бы так профессионально работать»: «Там на них работает армия пиар-компаний, телевизионщиков, информационных советников, специалистов по ведению информационной войны».
Ложь о событиях в Буче была подхвачена СМИ, а потом «распространена из уст различных государственных деятелей»: «Поэтому, конечно, необходимо беспристрастное, независимое расследование, которое всю эту ситуацию и всю эту трагедию выведет на чистую воду».
Президент России Владимир Путин знает, куда ведет страну, и пользуется чрезвычайно большой поддержкой: «Его поддерживает вся страна. Я уверен, его поддерживают все поколения нашей страны».
«Украинцы — это очень талантливые, мирные люди, это родственный нам народ. Но очень долго их оболванивали. Через телевизор, на митингах, в выступлениях их руководителей».
«Многие сложные проблемы решаются в тишине, их невозможно решать через мегафонную дипломатию». В сообщениях по итогам разговоров лидеров далеко не всегда «отражаются все детали»: «Как правило, сухое сообщение <…> очерчивает лишь рамочно круг тем, который затрагивался, и иногда доносит основные посылы, которые та или иная сторона хотела бы транслировать в результате сообщения».
О поездке Путина в Турцию
«Насколько я знаю, в ближайшие дни [и недели] визит Путина в Анкару (о нем во вторник написала турецкая газета Star — прим. ТАСС) не готовится». «С другой стороны, все быстро развивается, я ничего не могу исключать, но то, что я знаю, — такой подготовки сейчас нет».
Об участии России в саммите «двадцатки»
«По мере приближения этого мероприятия мы примем наилучшее на тот момент решение о формате нашего участия». Путин при этом получил приглашение на встречу лидеров, а Россия в целом продолжает работать в рамках Группы двадцати.
Фактически мы с вами сейчас живем в условиях «идеального шторма» и момента истины, того самого шторма и момента, которые должны обеспечить и защитить наши интересы, должны сделать так, чтобы вам жилось лучше, комфортнее, стабильнее и защищеннее.
Дмитрий Песковпресс-секретарь президента РФ
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