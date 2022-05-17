Ученые обнаружили гробницу сановника, хранившего тайны фараоновПо словам первооткрывателей, высокое социальное положение позволило ему нанять искусных мастеров для постройки гробницы
Фоторепортажи
20100 лет со дня рождения Владимира Этуша
35Парад Победы на Красной площади
13:56 (мск), источник: РБК

Шольц и Зеленский назвали условие мирного урегулирования конфликта

Дипломатическое решение конфликта на Украине возможно только после прекращения огня со стороны России и выводе войск, заявили Шольц и Зеленский. Ранее российский МИД сообщил, что Украина не ответила на проект мирного договора.

Источник: РБК

Урегулирование конфликта на Украине возможно только при условии прекращения боевых действий и вывода войск России. Об этом заявили канцлер Германии Олаф Шольц и президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров, написал представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт в Twitter.

«Они дали понять, что решение [конфликта] путем переговоров может быть только при незамедлительном завершении боевых действий со стороны России и выводе военнослужащих», — рассказал он.

Помимо перспектив мира на переговорах лидеры обсудили ситуацию на передовой, дальнейшее давление на Россию, усиление санкций, написал Зеленский в Twitter.

Он поблагодарил Германию за поддержку в сфере обороны и выразил надежду на помощь Берлина на пути Украины в Евросоюз.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. В начале марта Генассамблея ООН осудила действия российских властей, потребовала прекратить огонь и вывести войска. Кремль продолжил заявлять о стремлении достичь целей военных действий — «денацификации» и «демилитаризации».

Переговоры между делегациями России и Украины начались 28 февраля, проходили в несколько раундов, однако не давали результата. Самой эффективной стала последняя очная встреча в Стамбуле 29 марта. Тогда Украина предложила обеспечить ее безопасность странам из числа постоянных членов Совета безопасности ООН, в том числе России, Турции, Германии. При этом Киев отметил, что система гарантий не будет действовать в Крыму и на части территории Донбасса. Согласно тому же договору, страны-гаранты должны помочь Украине вступить в ЕС.

Взамен на эти условия Украина должна принять нейтральный и безъядерный статус, а также отказаться от производства и размещения всех видов оружия массового уничтожения, в том числе иностранных военных баз и войск.

12 мая министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов к обсуждению, но Москва «не проявляет желания участвовать в реальных и предметных переговорах». На следующий день Путин в разговоре с Шольцем обвинил Киев в том, что он, «по сути, заблокировал» переговорный процесс.

17 мая замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что между Киевом и Москвой нет переговоров, они не ведутся «ни в каком виде», так как Украина не ответила на российский проект мирного договора и практически вышла из переговорного процесса. Глава МИДа Сергей Лавров указал на то, что украинской делегацией управляют США и Великобритания. Пентагон исключал вмешательство в переговоры.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Шольц и Зеленский назвали условие мирного урегулирования конфликта
Стало известно о числе сдавшихся в плен боевиковна «Азовстали»
Спецоперация на Украине
Минобороны сообщило о сдаче в плен 265 боевиков с «Азовстали»
Войска ЛНР и РФ зачистили Попасную и вышли на границу Республики
В Минобороны рассказали об отражении атаки ВСУ на остров Змеиный
СБУ готовит провокации с химоружием для обвинения России
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь