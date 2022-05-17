Финский парламент почти единогласно одобрил вступление в НАТО

«За» проголосовали 188 человек из 200.
Следом за этим правительство вынесет официальное предложение на рассмотрение президента. Ожидается, что глава государства Саули Ниинисте, находящийся с визитом в Швеции, одобрит его удаленно в кратчайшие сроки. Затем посол Финляндии в НАТО Клаус Корхонен передаст заявку в штаб-квартиру альянса в Брюсселе.
О возможности отказаться от многолетнего нейтралитета и вступлении в НАТО в Хельсинки, как и в Стокгольме заговорили после начала российской военной операции на Украине.
В России неоднократно заявляли, что альянс нацелен на конфронтацию. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, вступление Финляндии и Швеции в организацию «вряд ли каким-то образом укрепит и усовершенствует архитектуру безопасности на нашем континенте».