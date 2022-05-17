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20:11 (мск), источник: Life.ru

СК РФ допросит украинских националистов, сдавшихся на «Азовстали»

Допрос пройдёт в рамках расследования уголовных дел о преступлениях киевского режима против мирного населения Донбасса.

Источник: Агентство «Москва»

Российские следователи допросят боевиков украинских нацбатальонов, сдавшихся в плен с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом заявили в СК РФ.

«Российские следователи установят личности националистов, проверят их на причастность к совершённым против гражданского населения преступлениям, а полученные в ходе допросов сведения будут сопоставлены с другими имеющимися в материалах уголовных дел данными», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, 21 апреля президент РФ приказал отменить штурм «Азовстали», назвав такой манёвр нецелесообразным. При этом МО РФ неоднократно объявляло режим тишины для выхода солдат ВСУ и боевиков нацбатов, которые хотят сложить оружие. И только утром 16 мая с территории завода вышла группа украинских солдат с белыми флагами. В Минобороны России подтвердили договорённость с военнослужащими о вывозе с комбината раненых. В районе предприятия был введён режим тишины и открыт гумкоридор, по нему вышли 256 украинских военных.

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