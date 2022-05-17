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21:00 (мск), источник: ТАСС

Bloomberg: США намерены заблокировать выплаты по российскому госдолгу после 25 мая

НЬЮ-ЙОРК, 17 мая. /ТАСС/. Власти США готовы полностью лишить Россию возможности проводить выплаты по облигациям после 25 мая. Об этом сообщило во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Источник: AP 2022

По их сведениям, Министерство финансов США аннулирует действие так называемой генеральной лицензии, исключающей из-под антироссийских санкций выплаты по обслуживанию части суверенного долга РФ.

Лицензия, срок действия которой истекает 25 мая, позволила России продолжить производить выплаты по облигациям. Это предоставило стране возможность предотвратить дефолт по государственному долгу, отмечает Блумберг.

Один из источников агентства сообщил, что американский Минфин еще не принял окончательного решения.

10 мая министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что ее ведомство анализирует «последствия и побочные эффекты» возможных шагов, которые приведут к тому, что России запретят осуществление платежей по обслуживанию части своего госдолга.

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