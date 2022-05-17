Bloomberg: США намерены заблокировать выплаты по российскому госдолгу после 25 мая

По их сведениям, Министерство финансов США аннулирует действие так называемой генеральной лицензии, исключающей из-под антироссийских санкций выплаты по обслуживанию части суверенного долга РФ.
Лицензия, срок действия которой истекает 25 мая, позволила России продолжить производить выплаты по облигациям. Это предоставило стране возможность предотвратить дефолт по государственному долгу, отмечает Блумберг.
Один из источников агентства сообщил, что американский Минфин еще не принял окончательного решения.
10 мая министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что ее ведомство анализирует «последствия и побочные эффекты» возможных шагов, которые приведут к тому, что России запретят осуществление платежей по обслуживанию части своего госдолга.