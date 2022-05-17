Bloomberg: Турция хочет истребители F-35 за одобрение заявок Финляндии и Швеции в НАТО

Также Анкара настаивает на том, чтобы любые новые кандидаты в НАТО признали ее озабоченность по поводу курдских ополченцев, как внутри Турции, так и за ее пределами — в Сирии и Ираке. Турция хочет, чтобы Швеция и Финляндия публично осудили не только Рабочую партию Курдистана (РПК), но и ее филиалы, прежде чем им будет разрешено присоединиться к блоку.
Кроме того, Анкара желает, чтобы Швеция и Финляндия сняли ограничения на экспорт оружия, которые они наложили вместе с несколькими другими членами ЕС после военных действий Турции в Сирии в 2019 году.
В понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может согласиться со вступлением Финляндии и Швеции в НАТО после того, как две эти страны отказались удовлетворить запрос республики на экстрадицию подозреваемых в причастности к терроризму, в частности членов Рабочей партии Курдистана, признанной Анкарой террористической организацией.
Другой причиной, почему Турция не готова поддержать вступление этих стран в НАТО, Эрдоган назвал введение ограничений на поставки продукции оборонной промышленности. Президент также рекомендовал делегациям из этих двух стран не утруждать себя поездками в республику, чтобы убедить Анкару согласиться на принятие их в НАТО.