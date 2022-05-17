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17 мая, источник: © РИА Новости

Пентагон объяснил, почему военных не наказывают за жертвы среди гражданских

ВАШИНГТОН, 17 мая — РИА Новости. Пентагон объяснил, почему США не наказывают своих военных за жертвы среди гражданского населения в результате ракетных ударов: отсутствие злого умысла и действия в соответствии с законами войны, заявил пресс-секретарь ведомства Джон Кирби.

Источник: Reuters

«Не было обнаружено, что кто-либо действовал вне законов войны с преступными намерениями. Командование на земле принимало лучшие на тот момент решения против очень агрессивных сил ИГИЛ* (ИГ*) на основе имеющейся информации», — сказал Кирби на брифинге.

Вопросы журналистов были связаны с выпущенным отчетом о расследовании удара США в Сирии в 2019 году, в результате него погибли гражданские. Журналисты спросили Кирби, почему минобороны США никогда никого не наказывает по результатам подобных расследований. По словам Кирби, для расследования был назначен человек, не связанный с операцией, поэтому в минобороны уверены в его выводах.

Он отметил, что в результате расследования не было установлено, что военные действовали злонамеренно.

«Мы говорим публично о жертвах среди гражданских, вы не увидите такого от российского минобороны. Мы отвечаем за это, выпускаем рассекреченные основные положения засекреченного отчета. Конечно, мы серьезно к этому относимся», — сказал Кирби.

«Что касается ответственности — это война, это бой», — отметил пресс-секретарь Пентагона.

Как заявил Кирби, ответственность была бы, если бы удалось доказать нарушение закона войны со стороны американских бойцов.

По словам Кирби, в США серьезно к этому относятся, «в отличие от России». «Нужно ли привлекать к ответственности тех, кто просто выполняет свою миссию в соответствии с законами войны. Мне кажется, довольно ясный стандарт», — заключил Кирби.

* Запрещенная в России террористическая организация.

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