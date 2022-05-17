Пентагон объяснил, почему военных не наказывают за жертвы среди гражданских

«Не было обнаружено, что кто-либо действовал вне законов войны с преступными намерениями. Командование на земле принимало лучшие на тот момент решения против очень агрессивных сил ИГИЛ* (ИГ*) на основе имеющейся информации», — сказал Кирби на брифинге.
Вопросы журналистов были связаны с выпущенным отчетом о расследовании удара США в Сирии в 2019 году, в результате него погибли гражданские. Журналисты спросили Кирби, почему минобороны США никогда никого не наказывает по результатам подобных расследований. По словам Кирби, для расследования был назначен человек, не связанный с операцией, поэтому в минобороны уверены в его выводах.
«Мы говорим публично о жертвах среди гражданских, вы не увидите такого от российского минобороны. Мы отвечаем за это, выпускаем рассекреченные основные положения засекреченного отчета. Конечно, мы серьезно к этому относимся», — сказал Кирби.
«Что касается ответственности — это война, это бой», — отметил пресс-секретарь Пентагона.
По словам Кирби, в США серьезно к этому относятся, «в отличие от России». «Нужно ли привлекать к ответственности тех, кто просто выполняет свою миссию в соответствии с законами войны. Мне кажется, довольно ясный стандарт», — заключил Кирби.
* Запрещенная в России террористическая организация.