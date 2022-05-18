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03:26 (мск), источник: ТАСС

Новым флагманом Черноморского флота России может стать фрегат «Адмирал Макаров»

ТАСС, 18 мая. Ракетный фрегат «Адмирал Макаров» проекта 11356 может стать флагманом Черноморского флота (ЧФ) России после гибели крейсера «Москва». Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к силовым структурам Крыма.

«После гибели “Москвы” новым флагманом ЧФ может стать один из трех фрегатов дальней морской зоны проекта 11356. Пока выбор сделан в пользу “Адмирала Макарова”, — сказал он.

ТАСС не располагает официальной информацией на этот счет.

Осенью 2021 года в кулуарах IX Международного морского бизнес-форума, прошедшего в Севастополе, источник ТАСС сообщил, что после завершения строительства на керченском судостроительном заводе «Залив» новейший десантный вертолетоносный корабль проекта 23900 «Митрофан Москаленко» станет флагманом ЧФ, для его базирования в Севастополе уже готовится соответствующая инфраструктура.

«Адмирал Макаров» является третьим фрегатом морской зоны проекта 11356 и назван в честь российского флотоводца и ученого, вице-адмирала Степана Осиповича Макарова. Передача фрегата ВМФ состоялась 27 декабря 2017 года. Неоднократно входил в состав постоянной группировки Военно-морского флота РФ в Средиземном море.

Это серия многоцелевых фрегатов (сторожевых кораблей) дальней морской зоны, предназначенных для уничтожения надводных кораблей и судов, подводных лодок и наземных объектов противника, дозорной службы, патрулирования, охраны морских коммуникаций. Корабли имеют водоизмещение порядка 4 тыс. тонн, скорость — 30 узлов, автономность плавания — 30 суток. Фрегат вооружен крылатыми ракетами «Калибр-НК», ракетным комплексом самообороны «Штиль-1», артустановкой А-190 калибра 100 мм, зенитной артиллерией, реактивной бомбовой установкой и торпедами, а также может нести палубный вертолет Ка-27 (или Ка-31).

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