Новым флагманом Черноморского флота России может стать фрегат «Адмирал Макаров»

«После гибели “Москвы” новым флагманом ЧФ может стать один из трех фрегатов дальней морской зоны проекта 11356. Пока выбор сделан в пользу “Адмирала Макарова”, — сказал он.
ТАСС не располагает официальной информацией на этот счет.
Осенью 2021 года в кулуарах IX Международного морского бизнес-форума, прошедшего в Севастополе, источник ТАСС сообщил, что после завершения строительства на керченском судостроительном заводе «Залив» новейший десантный вертолетоносный корабль проекта 23900 «Митрофан Москаленко» станет флагманом ЧФ, для его базирования в Севастополе уже готовится соответствующая инфраструктура.
«Адмирал Макаров» является третьим фрегатом морской зоны проекта 11356 и назван в честь российского флотоводца и ученого, вице-адмирала Степана Осиповича Макарова. Передача фрегата ВМФ состоялась 27 декабря 2017 года. Неоднократно входил в состав постоянной группировки Военно-морского флота РФ в Средиземном море.
Это серия многоцелевых фрегатов (сторожевых кораблей) дальней морской зоны, предназначенных для уничтожения надводных кораблей и судов, подводных лодок и наземных объектов противника, дозорной службы, патрулирования, охраны морских коммуникаций. Корабли имеют водоизмещение порядка 4 тыс. тонн, скорость — 30 узлов, автономность плавания — 30 суток. Фрегат вооружен крылатыми ракетами «Калибр-НК», ракетным комплексом самообороны «Штиль-1», артустановкой А-190 калибра 100 мм, зенитной артиллерией, реактивной бомбовой установкой и торпедами, а также может нести палубный вертолет Ка-27 (или Ка-31).