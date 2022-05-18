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10:11 (мск), источник: Lenta.Ru

В ДНР сообщили о сдаче в плен 600 военных ВСУ с «Азовстали»

С наступлением темноты процесс сдачи в плен военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории комбината «Азовсталь» не приостановили, 600 человек сдались в плен, рассказал в Telegram основатель батальона «Восток» сил Донецкой народной республики (ДНР) Александр Ходаковский.

Источник: РИА "Новости"

«С наступлением темноты процесс сдачи в плен не приостановили, до 22:00 противник продолжал выходить с “Азовстали”. Через наш участок вышло около 600 человек, утром пока тишина», — сообщил он.

17 мая Минобороны РФ показало кадры сдачи в плен украинских военных с «Азовстали». Сообщалось, что сложили оружие и сдались в плен 265 военнослужащих, в том числе 51 тяжелораненый. Нуждающиеся в медицинской помощи были направлены в больницу города Новоазовск.

Как рассказал, в свою очередь, журналист ВГТРК Александр Сладков, к моменту сдачи в плен на территории завода находились свыше 2500 человек. 804 из них — бойцы украинского батальона «Азов». 404 человека получили ранения.

16 мая Ходаковский сообщил, что украинские военные, вышедшие с территории комбината, заявили о желании провести переговоры. Он уточнил, что девять солдат ВСУ представляют интересы большей части военных, которые остаются на «Азовстали».

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