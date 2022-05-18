Депутаты Удмуртии предложили вернуть в школы трудовое воспитание

«Инициатива направлена на формирование у школьников позитивного отношения к труду, как одной из жизненных ценностей, воспитание трудолюбия, чувства долга и ответственности, целеустремлённости и предприимчивости, формирование культуры умственного и физического труда, развитие у школьников различных трудовых навыков и привычек», — говорится в сообщении.
Депутаты полагают, что это будет стимулировать у молодежи интерес к знаниям и их применению на практике, развивать потребности в творческой деятельности и поможет самореализации в социуме.
«Опыт советской школы показал, что эффективная система трудового обучения и воспитания способствовала воспитанию у школьников и молодежи любви к труду, уважения к людям труда, готовности работать в сфере материального производства, а также последующей профессиональной ориентации учащихся», — цитирует пресс-служба руководителя депутатской фракции «Единой России» в госсовете Удмуртии Елену Дербилову.
По ее словам, сейчас в школах детей перестали привлекать даже к элементарному труду: уборке в классах, дежурству в столовой. А в селах дети перестали проходить летнюю практику на пришкольном участке.
«В обращении депутатского корпуса Удмуртии говорится о необходимости разработки нормативных правовых актов РФ, целью которых должно являться выстраивание системы трудового воспитания в образовательных организациях, предполагающей введение обязательного участия школьников в общественно полезном труде в зависимости от их возрастных особенностей, с соблюдением санитарных норм и правил, норм охраны труда, перечня разрешенных видов работ и нагрузок для несовершеннолетних», — пояснили в пресс-службе.