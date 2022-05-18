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11:44 (мск), источник: ТАСС

Кадыров заявил об отсутствии необходимости объявлять мобилизацию в России

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Необходимость в мобилизации в России сейчас отсутствует, но россиянам стоит самим мобилизоваться и объединиться вокруг главы государства, считает руководитель Чечни Рамзан Кадыров.

Источник: РИА "Новости"

«Мне очень много задают вопросов, правда ли, что будет мобилизация (в связи с проведением специальной военной операции на Украине — прим. ТАСС). Я отвечаю, что никто не должен объявлять мобилизацию, мы все должны мобилизоваться и объединиться, встать вокруг нашего президента и обеспечить безопасность нашего государства. Это и есть патриотизм», — сказал Кадыров в среду на марафоне «Новые горизонты», организованном обществом «Знание».

Кадыров заявил, что специальная операция по защите Донбасса выполняется на все 100%. «У меня есть военная практика. Сейчас мы 100% идем по плану, и мы освободим Украину от этих шайтанов», — сказал он.

Глава Чечни заявил, что на данный момент ситуация спокойная. «Мы идем по плану, как поставил [задачу] нам президент. Мы выполняем на все 100%», — еще раз отметил он.

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