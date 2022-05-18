Кадыров заявил об отсутствии необходимости объявлять мобилизацию в России

«Мне очень много задают вопросов, правда ли, что будет мобилизация (в связи с проведением специальной военной операции на Украине — прим. ТАСС). Я отвечаю, что никто не должен объявлять мобилизацию, мы все должны мобилизоваться и объединиться, встать вокруг нашего президента и обеспечить безопасность нашего государства. Это и есть патриотизм», — сказал Кадыров в среду на марафоне «Новые горизонты», организованном обществом «Знание».
Кадыров заявил, что специальная операция по защите Донбасса выполняется на все 100%. «У меня есть военная практика. Сейчас мы 100% идем по плану, и мы освободим Украину от этих шайтанов», — сказал он.
Глава Чечни заявил, что на данный момент ситуация спокойная. «Мы идем по плану, как поставил [задачу] нам президент. Мы выполняем на все 100%», — еще раз отметил он.