Клишас напомнил об отсутствии моратория на смертную казнь в ДНР и ЛНР

Бойцов украинского националистического батальона «Азов» (признан экстремистским в России) следует судить в ДНР и ЛНР, где не действует мораторий на смертную казнь, написал в Telegram-канале глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.
По словам сенатора, судить участников «Азова» нужно в ДНР и ЛНР, поскольку именно там они «совершали свои преступления». Как отметил сенатор, процесс должен быть открытым, «с приглашением общественности и СМИ, по законам народных республик».
Ранее сенатор неоднократно заявлял, что в России нет юридической возможности вернуть смертную казнь и законодатели не будут возвращаться к этой теме. Об этом он говорил на фоне выхода России из Совета Европы и связанных с ним заявлений замглавы Совета безопасности России Дмитрия Медведева, который в выходе из СЕ увидел повод «забыть о бессмысленных богадельнях» и отменить мораторий.
О том, что с территории «Азовстали» в Мариуполе вышли десять военных с белыми флагами, в ДНР сообщили 16 мая. К утру 18 мая в плен сдались 959 человек, заблокированных на территории комбината, сообщило Минобороны России.
Вопрос о статусе эвакуированных с «Азовстали» в Кремле переадресовали Минобороны. В Следственном комитете сообщили, что их допросят.
На Украине этих военных рассчитывают в дальнейшем обменять. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что эти люди «нужны Украине живыми».