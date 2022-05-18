11:51 (мск), источник: ТАСС
Правящие партии ФРГ хотят лишить экс-канцлера Шрёдера части государственных привилегий
Как сообщило агентство DPA, при этом предлагается сохранить его ежемесячную пенсию и право на личную охрану.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
БЕРЛИН, 18 мая. /ТАСС/. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), «зеленые» и Свободная демократическая партия подали заявку в бюджетный комитет Бундестага с требованием лишить экс-канцлера Герхарда Шрёдера части привилегий, которые в соответствии с законом финансируются из средств налогоплательщиков. Об этом сообщило в среду агентство DPA.
Правящие партии предлагают остановить финансирование бюро Шрёдера и выплату зарплат его сотрудникам. При этом предлагается сохранить его ежемесячную пенсию, которую получают бывшие главы правительства, и право на личную охрану. При этом оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) требует отменить и эти две статьи расходов.
В парламенте рассмотрят инициативу правящих партий в четверг.
Если блок ХДС/ХСС требует прекратить финансирование из-за связей Шрёдера с Россией, то правящие партии предлагают нейтральную формулировку. Они просят проверить, насколько траты на бюро экс-канцлера соотносится с функциями, которые он выполняет в интересах ФРГ на данный момент.
Шрёдер — член СДПГ. С 2017 года он является председателем совета директоров «Роснефти». Кроме того, бывший канцлер возглавляет комитет акционеров Nord Stream AG и совет директоров Nord Stream 2 AG. В опубликованном ранее интервью газете The New York Times Шрёдер подчеркнул, что политическая и экономическая изоляция России в долгосрочной перспективе невозможна, а процветание Европейского союза, в том числе Германии, всегда будет зависеть от поставок российского сырья.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.