Минфин США назвал передачу Киеву арестованных российских активов незаконной

«Это не что-то разрешенное законом в США, и другие страны, как вы знаете, тоже сталкиваются с вопросами законности в этом контексте», — сказала она журналистам.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие страны объявили о заморозке российских активов. По словам министра финансов Антона Силуанова, это около 300 миллиардов долларов — примерно половина золотовалютных резервов России.
В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобной которой еще не было. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, идея передать Киеву замороженные российские активы будет прямым воровством. Заместитель министра иностранных дел Александр Грушко назвал такой шаг беззаконием, отметив, что он повлияет на всю мировую финансовую систему и дорого обойдется самим западным странам.