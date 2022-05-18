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17:43 (мск), источник: Lenta.Ru

Захарова заявила об отсутствии российских подразделений в Херсоне

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга заявила об отсутствии российских подразделений в Херсоне. Ее слова передает в среду, 18 мая, корреспондент «Ленты.ру».

Источник: Reuters

«16 мая украинские националисты из РСЗО “Смерч” нанесли удар по жилым кварталам Херсона. Подразделений российских войск в Херсоне нет, о чем украинской стороне хорошо известно. Значит, удар умышленно наносили по мирному населению в отместку за поддержку действий России», — сказала Захарова.

Она назвала случившееся «еще одним военным преступлением киевского режима». «К счастью, российскими ПВО были перехвачены все десять реактивных снарядов», — добавила представитель МИД.

Российские войска заняли Херсонскую область в ходе спецоперации в марте. В регионе были сформированы военно-гражданские администрации. 11 мая новые власти заявили, что обратятся к президенту Владимиру Путину с просьбой принять Херсонскую область в состав Российской Федерации.

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