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17:24 (мск), источник: ТАСС

Генсек свободных демократов ФРГ назвал Турцию «ахиллесовой пятой НАТО»

Биджан Джир-Сарай пояснил, что оба государства Северной Европы являются подкреплением для НАТО.

Источник: AP 2022

БЕРЛИН, 18 мая. /ТАСС/. Генеральный секретарь входящей в правящую коалицию Свободной демократической партии Германии (СвДП) Биджан Джир-Сарай подверг резкой критике высказывания президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана относительно вступления Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс, назвав Турцию «ахиллесовой пятой НАТО». Такое мнение он высказал в среду агентству DPA.

Политик пояснил, что оба государства Северной Европы являются подкреплением для НАТО. Их заявки на вступление в альянс, по его словам, стали мудрым ответом на изменившуюся ситуацию в сфере безопасности в Европе. «Турция, с другой стороны, была и остается ахиллесовой пятой НАТО. В прошлом она уже ставила под угрозу репутацию и возможности всей организации из-за политической односторонности и фатальных решений, разыгрывая карту России», — утверждал Джир-Сарай.

В то же время он заявил, что НАТО представляет собой «альянс, выступающий за свободу и демократию». По этой причине, как считает генсек СвДП, НАТО нужна продуманная стратегия в отношении Турции.

Ранее в среду послы Финляндии и Швеции при НАТО официально вручили заявки на вступление их государств в альянс генсеку Йенсу Столтенбергу.

В понедельник Эрдоган заявил, что Анкара не может согласиться со вступлением Финляндии и Швеции в НАТО после того, как они отказались удовлетворить запрос Турции на экстрадицию подозреваемых в причастности к терроризму, в частности членов Рабочей партии Курдистана, признанной Анкарой террористической организацией. Другой причиной, по которой Турция не готова поддержать вступление этих стран в НАТО, Эрдоган назвал введение ограничений на поставки продукции оборонной промышленности. Президент также рекомендовал делегациям Финляндии и Швеции не утруждать себя поездками в Турцию, чтобы убедить Анкару согласиться на их членство в НАТО.

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